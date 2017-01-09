警車撞公車再被撞 3車連環撞一團

警車撞公車、小客車右撞警車成一團，所幸僅兩小車駕駛受輕傷。（記者楊政郡攝）

2017-01-09 16:59

［記者楊政郡／台中報導］9日下午2時，中區自由路上公車、警車及小客車連環撞！

警車駕駛三分局合作所長顏銘政，突遭眩光刺激，警車車頭右偏擦撞一旁公車，警車屁股又遭後方小客車追撞成90度，3車駕駛都沒有喝酒，顏所長及小客車駕駛李女則受輕傷，公車乘客均無恙，處理將近1小時恢復交通順暢。

第一分局交通分隊106年1月9日13時56分許接獲通報，指中區自由路一段前交通事故，到場初步了解，第三分局合作派出所所長顏銘政正在巡邏期間，準備回分局途中，因突遭眩光刺激，警車擦撞停於路邊乘客正在上下車的營業大客車，警車屁股又遭後方小客車追撞成90度，顏所長右手及臉部挫傷，小客車駕駛李女輕傷，公車駕駛及乘客均無恙。

經對3名駕駛施予呼氣酒精濃度測試，均未發現有飲酒情形，初步調查營業大客車上、下乘客時，並未依規定僅靠路邊，詳細肇事原因將由交通分隊蒐集相關跡證後，進一步分析研判。