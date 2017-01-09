NONO辜莞允代言警察大使 甜美獻「聲」

藝人NONO辜莞允受邀擔任警政治安代言人。（記者姚岳宏翻攝）

2017-01-09 17:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市大安警分局為宣導春節期間犯罪偵防作為，特別請來藝人NONO辜莞允當警政治安代言人，與大安分局年度婦幼安全大使陳婉儀共同漂亮出擊，辜莞允再度化身俏麗女警，拍攝一系列反詐騙、防搶、防竊、婦幼、交通安全保護工作等主題照片，熱心公益，活力甜美形象深受好評。

特別的是，NONO辜莞允不僅「現身」也「獻聲」，在即將到來的農曆春節，新的一年，辜莞允特地錄製一段恭賀新喜賀歲吉祥話，同時錄製警察服務內容宣導短語，各項專線和貼心服務，透過她俏皮可愛的聲音提醒大家，春節期間警察打擊犯罪、交通為民服務不間斷。

想知道NONO辜莞允錄製什麼內容嗎？想直擊幕後花絮嗎？警方表示歡迎追蹤關注台北市大安警分局粉絲團。

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藝人NONO辜莞允受邀擔任警政治安代言人。（記者姚岳宏翻攝）

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