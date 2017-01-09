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騎贓車到警局問身分證字號 笨賊逮正著

2017-01-09  17:36

〔記者許展溢／苗栗報導〕竹南火車站附近4日一輛價值7500元腳踏車遭竊，沒想警方才正掌握相關訊息，涉有重嫌40歲蔡姓男子，自己竟送上門來，騎著贓車到警局，問自己身分證號碼，由於蔡男身穿黃色拖鞋太明顯，被眼尖員警一眼認出就是偷腳踏車的男子。

警方指出，監視器畫面明顯可見蔡男身穿藍色短袖上衣、長褲及顯眼黃色拖鞋，昨天下午約3時15分，蔡男也穿著同雙黃色拖鞋到竹南派出所。

警方表示，加上承辦員警鍾志翔聯想到此人體型與腳踏車竊賊十分相似，進一步詢問，蔡男自知逃不了只好坦承犯行。

警方表示，蔡男為桃園人，昨天到派出所表示，自己想去看醫生，但忘了帶身分證，也忘了身分證字號，想要員警幫忙查詢。

警方說，蔡男這樣一個大膽將偷來的腳踏車騎到派出所舉動，讓他自投羅網，訊後將他依違反竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

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  • 蔡男黃色拖鞋太明顯遭員警識破。（記者許展溢翻攝）

    蔡男黃色拖鞋太明顯遭員警識破。（記者許展溢翻攝）

  • 蔡男騎著偷來腳踏車到警局問身分證字號。（記者許展溢翻攝）

    蔡男騎著偷來腳踏車到警局問身分證字號。（記者許展溢翻攝）

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相關關鍵字： 偷腳踏車 小偷 竊盜罪
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