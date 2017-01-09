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裝大方讓警搜身…原來機車電瓶槽藏毒

2017-01-09  17:57

〔記者王冠仁／台北報導〕40歲吳姓男子，日前騎機車經過台北市環河南路三段時遇警方執行路檢，他一看到員警就全身發抖、猛流冷汗，員警直覺可疑；員警開口要他交出攜帶的違禁品時，他堅決否認，反而大方要讓員警搜身。

員警越看越可疑，朝他騎乘的機車走近一看，吳男竟出言制止，更加深員警懷疑。此時，平時對機車修護有興趣的蔡姓員警，發現機車腳踏墊下方的機車電瓶槽蓋子鬆動，好奇打開一看，赫然發現裡面有一個毒品吸食器與用廣告傳單包住的0.35公克安非他命。

吳見事跡敗露，苦苦哀求，但警方仍將他依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 機車電瓶槽下方藏毒。（記者王冠仁翻攝）

    機車電瓶槽下方藏毒。（記者王冠仁翻攝）

  • 吳男被逮。（記者王冠仁翻攝）

    吳男被逮。（記者王冠仁翻攝）

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相關關鍵字： 安非他命 毒品
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標題：裝大方讓警搜身…原來機車電瓶槽藏毒


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