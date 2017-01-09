翁啟惠遭起訴 中研院：暫不影響院內職務

2017-01-09 16:35

［記者吳柏緯／台北報導］前中研院院長翁啟惠涉入浩鼎案，今天下午士林地檢署依貪污罪嫌起訴。記者聯繫翁啟惠，不過手機並無人接聽，無法取得回應。中研院表示，一切尊重司法調查，由於目前僅是起訴還未判決，翁啟惠的研究員職務並不受影響。

社會關注的浩鼎案下午偵結，翁啟惠因被依貪污罪起訴，反而是之前鬧得沸沸揚揚的內線交易因證據不足而不起訴。中央研究院學術諮詢總會執行秘書孫以瀚表示，對這樣的結果感到意外，但仍尊重檢調，並靜候司法調查。

孫以翰說明，若是有行政主管職的院內研究員因案被起訴，一般會調離現職，靜待司法調查，不過翁啟惠目前並無任何主管職，僅是院內的研究員，不適用公務人員懲戒法，因此目前的研究工作、待遇也不會受影響。孫以翰強調，起訴不代表判決有罪，一切仍需等審判結果出爐才能論定。

因為浩鼎風暴，中研院去年成立「智財技轉迴避檢討委員會」，邀集國內外研究人員共同檢討相關學術技轉程序、利益迴避，並擬定建議報告。據了解，這份報告已於去年年底送進院長廖俊智的辦公室中，內容牽涉現行的利益迴避條款與法規修正，其中，過去引起軒然大波，有瑕疵的利益揭露表，也名列在這次的檢討報告當中。

孫以翰指出，近期會邀請院內一級主管就這份報告進行討論，除了評估建議內容的可行性外，牽涉到法規修正的部分也需要徵詢大家的意見。他說明，主管會議討論的結果將會再做出一份決議，送交院務會議討論，若院務會議順利通過，就會成為院內的規範。希望透過這樣的方式，完備院內技轉、利益迴避的法規，畫下明確的紅線，避免院內研究人員誤觸。