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李珍妮代女兒狀告吳春台 求償300萬敗訴

2017-01-09  20:38

〔記者溫于德／台北報導〕名媛李珍妮自認女兒生父是國喬石化董事長吳春台，對方卻公開聲明兩人無血肉關係，導致媒體一陣冷嘲熱諷，李女事後氣得為女兒代為對吳男提告妨害名譽；刑事方面，去年已被高檢署駁回確定。民事部分則求償300萬元精神賠償，台北地院今判李女敗訴，仍可上訴。

李珍妮稍早得知判決結果後表示，收到判決書再決定是否上訴。

全案起因於，李珍妮在美國產女後，因周旋於科技老闆宣明智與吳春台之間，無法確認生父是誰；直到民國102年，李女才確定女兒非宣男的種，改要吳男認女。但吳男也發聲明指，「本人無法理解，為何時至今日，李小姐突然聲稱小孩與本人有關」。

李女不滿，去年初帶女兒到台北地檢署提告妨害名譽；她當時提到，前年8月間，女兒開始接觸網路，就在Google搜到這份聲明稿，已對她幼小心靈造成傷害，因此提告。

但北檢檢察官辦案時，以「小孩的名字」、「李女的姓名」，時間則設在「民國102年8月12日至當年最後一天」等條件進行設定，皆無法搜到小女孩、聲明稿以及吳男間有關的網頁或聲明。另就李女所稱聲明稿，檢方認為是對李女作回應，也是吳春台的自我防衛，未直接妨害到小孩的名譽，因此當時做出不起訴處分。

高檢署認為再議威無理，去年9月6日予以駁回，全案確定；民庭今也判告訴人敗訴。

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  • 李珍妮代女兒狀告吳春台，求償300萬精神賠償敗訴。（資料照，記者劉信德攝）

    李珍妮代女兒狀告吳春台，求償300萬精神賠償敗訴。（資料照，記者劉信德攝）

  • 名媛李珍妮自認女兒生父是國喬石化董事長吳春台（圖），對方卻公開聲明兩人無血肉關係，導致媒體一陣冷嘲熱諷，李女事後氣得為女兒代為對吳男提告妨害名譽。（資料照，記者劉信德攝）

    名媛李珍妮自認女兒生父是國喬石化董事長吳春台（圖），對方卻公開聲明兩人無血肉關係，導致媒體一陣冷嘲熱諷，李女事後氣得為女兒代為對吳男提告妨害名譽。（資料照，記者劉信德攝）

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標題：李珍妮代女兒狀告吳春台 求償300萬敗訴


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