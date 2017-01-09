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浩鼎案涉貪污罪嫌 翁啟惠面臨7年以上刑責

2017-01-09  16:15

〔記者黃欣柏／台北報導〕喧擾已久的浩鼎案今日偵結，士林地檢署認定浩鼎董事長張念慈為獲得中研院技術授權，曾試圖以150萬股技術股賄賂翁啟惠，後來雖因經濟部有意見而作罷，但又改以3000張浩鼎股票行賄翁啟惠，今據此將翁依貪污治罪條例起訴，若屆時遭法院判決有罪，恐面臨7年以上徒刑。

檢方指出，翁所涉犯的是貪污治罪條例中的「公務員對於職上之行為期約賄賂」及「公務員對於職上之行為收受賄賂」等罪嫌，法定刑度可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣6000萬元以下之罰金。

至於涉嫌行賄的張念慈，則涉犯「不違背職務之行為期約賄賂」及「不違背職務之行為交付賄賂」等罪嫌，法定刑度為3年以上有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

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  • 浩鼎案今日偵結，中研院長翁啟惠涉貪污罪嫌起訴，恐面臨7年以上刑責。（資料照，記者簡榮豐攝）

    浩鼎案今日偵結，中研院長翁啟惠涉貪污罪嫌起訴，恐面臨7年以上刑責。（資料照，記者簡榮豐攝）

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