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雙性戀女劈腿 涉誣告男友性侵

2017-01-09  17:00

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市24歲張姓女子103年間同時與謝姓女子及郭姓男子交往，但「劈腿」被謝女發現，為了保住戀情涉嫌謊稱被性侵，由謝女陪同報案被郭男3度帶往汽車旅館性侵。

張女報案指控，她於103年元月間被郭男帶往汽車旅館性侵，過程被被拍下，郭男以此為要脅，事後又將她帶往摩鐵性侵2次。郭男應訊撇清性侵，指稱與張女確實發生過3次性關係，但都是在103年的6、7月間，張女指稱的元月，雙方根本還不認識。郭男另提出與張女的LINE對話記錄，內容為張女傳訊稱：「所以你接受我跟女生在一起，然後又跟你在一起嗎？」等。

桃園地檢署依此認為，張女的性侵指控並非事實，偵結將郭男以不起訴處分，而郭男不甘張女腳踏兩條船，還誣賴他性侵、堅持提告，檢方今將張女依誣告罪嫌起訴。

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  • 雙性戀的張姓女子為了保住女友、狀告男友性侵，被依誣告罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

    雙性戀的張姓女子為了保住女友、狀告男友性侵，被依誣告罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

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