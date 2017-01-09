雙性戀女劈腿 涉誣告男友性侵
2017-01-09 17:00
〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市24歲張姓女子103年間同時與謝姓女子及郭姓男子交往，但「劈腿」被謝女發現，為了保住戀情涉嫌謊稱被性侵，由謝女陪同報案被郭男3度帶往汽車旅館性侵。
張女報案指控，她於103年元月間被郭男帶往汽車旅館性侵，過程被被拍下，郭男以此為要脅，事後又將她帶往摩鐵性侵2次。郭男應訊撇清性侵，指稱與張女確實發生過3次性關係，但都是在103年的6、7月間，張女指稱的元月，雙方根本還不認識。郭男另提出與張女的LINE對話記錄，內容為張女傳訊稱：「所以你接受我跟女生在一起，然後又跟你在一起嗎？」等。
桃園地檢署依此認為，張女的性侵指控並非事實，偵結將郭男以不起訴處分，而郭男不甘張女腳踏兩條船，還誣賴他性侵、堅持提告，檢方今將張女依誣告罪嫌起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 台北》汙水廠當鄰居 兩里幾免水費
- 維冠金龍大樓傷亡慘 營建署修法加強建築品質
- 使館官員揚言搞垮英副外相 以色列道歉
- 農業市集贈春聯 15日屏東美術館見
- 愛心待用餐2年 逾2萬人次吃過
- 小池當大魚 卡訊冷門市場闖事業
- 年改座談 屢傳暴力抗爭》遭抗議民眾扯傷 青年代表怒批野蠻人
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 貧婦種高麗菜遇價崩 賴坤成服務處認購熱銷
- 自由共和國》姜皇池／台梵斷交！理所當然？
- 金馬影后蜜談姐弟戀 「跟他在一起特別心安」
- 逆境勤學向上 兄弟先後獲普仁獎
- 海倫清桃 越南版田中實加
- 《金球紅毯》萊恩雷諾斯驚險偷車才趕上？放話會跟老婆多炒飯
- 日立慈善盃》4度加賽 PK到天黑…李旻封后
- 梅姨金球領終生成就 台上暗嗆川普
- 華信接手興航虧千萬 北花航線恐有「斷線」危機
- 今晨最低溫嘉義16.1度 明天全台溫度持續下探
- 台鐵屏東新站二期工程 春節前啟用
- 糗翻！艾瑪史東為《樂》導演獻抱抱 結果竟...
- 議員掌廚 200餘長者有呷擱有抓
- 成本大增 人力仲介服務費喊漲
- 百劇之母 中央大學成立全台首創「崑曲博物館」
- MLB》金鶯補先發破洞 看上15勝強投
- 四葉草性感露120公分長腿 最怕簡訊追蹤
- 浪子回頭 在監收容人悔改捐肝救老父
- 羅冠聰在台險遭蛋襲 回港又被毆傷
- 桃捷直達車改裝 增加行李放置空間
- 熱愛數學 湯嘉彬參加全美數學賽獲滿分
- 「拍桃園Action Taoyuan！」紀錄片回顧影展
- 高史館陶瓷典藏展 生活時尚新定義
- 清潔週啟動 防蚊師勤跑社區
- 蛋蛋用毛巾擼到破皮 醫生噴笑：垢到底多厚
- 百貨賣場安檢 大統封閉逃生口挨罰
- 綠衣天使溫馨送情 關懷獨居長者
- 馮光遠酸「國運昌隆黨」 林昶佐透露開會狀況
- 許秀娟再戰特奧滑冰賽 康寧大學將提報總統教育獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：雙性戀女劈腿 涉誣告男友性侵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分