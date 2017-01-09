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芋頭價飇漲 無業男偷挖日入3千多元

2017-01-09  16:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉一處芋田去年底一再遭竊，警方根據芋頭市場行情，研判嫌犯一定會再犯案，加裝監視器及加強巡邏，果然「張」到作案嫌犯。

作案的張姓男子（43歲）目前待業中，去年底趁芋頭價格飆漲，經常到鄉內一處芋田偷竊再拿到市場販售。

社頭分駐所所長胡仕樺上農委會各主要拍賣市場查詢芋頭價格，發現1公斤高達50多元，創近年新高價，而社頭種芋頭的人很少，他研判嫌犯一定會再犯案，於是在田邊加裝監視器，並派員加強巡邏。

8日傍晚，巡邏員警發現芋田旁邊擺放一籃芋頭，園主稱「不是我挖的」，警方認為「天賜良機，一定是嫌犯所挖」。

胡仕樺派員警輪班「守株待兔」，果然到晚間8點，張男騎腳踏車準備來載貨，警方見時機成熟，趨前將其逮捕。張男表示，他每次挖約40台斤，賣到市場可獲3、4千元。

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  • 嫌犯把芋頭挖好，晚間前來取貨，被警逮個正著。（記者顏宏駿翻攝）

    嫌犯把芋頭挖好，晚間前來取貨，被警逮個正著。（記者顏宏駿翻攝）

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