史上首位中研院長被起訴！浩鼎案事件簿看這裡
中研院前院長翁啟惠（中）因涉浩鼎案，遭檢調調查並依貪汙罪起訴。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中研院前院長翁啟惠創辦浩鼎生技製藥公司，去年3月被踢爆涉嫌內線炒股，士林地檢署今天偵結，依貪污罪將翁啟惠起訴，另依違反證券交易法起訴浩鼎董事長張念慈等5人。整個案件的始末如下：
1998年，翁啟惠、張念慈、美國化學家Samuel J. Danishefsky等3人，在美國創辦生技製藥公司Optimer Pharmaceuticals。
2002年，Optimer在台灣投資成立浩鼎公司。
2006年，翁啟惠辭去Optimer董事職務，接任中研院院長。
2007年，Optimer在美國納斯達克交易所股票上市。
2012年，潤泰總裁尹衍樑以18億元買下Optimer公司43%股權，成為浩鼎最大股東，再以每股31元將持股轉讓予翁啟惠女兒翁郁琇等146人，翁郁琇獲得總值9300萬元的3000張浩鼎股票。
2014年6月，翁郁琇出脫1067張股票，估計獲利3億多元。
2015年，張念慈遭週刊踢爆賣出價值逾10億元的浩鼎股票，並投資其他海外生技公司。
2016年2月，浩鼎公布翁啟惠技轉的癌症疫苗OBI-822解盲結果，宣告實驗失敗，浩鼎股價大跌，並有人踢爆浩鼎的第5大股東，就是由新當選的總統蔡英文之胞兄蔡瀛陽所主導的富鈦投資。
2016年3月3日，翁啟惠透過中研院發出聲明，駁斥解盲結果是圖利浩鼎股東的指控，強調自己並沒有浩鼎持股。
2016年3月22日，週刊爆料翁啟惠自己雖無持股，但女兒翁郁琇卻是浩鼎大股東，讓外界震驚形容是「宇昌案」第二。
2016年3月30日，人在美國的翁啟惠請辭中研院院長，前總統馬英九不予批准並要求盡速返國說明。
2016年4月15日，翁啟惠返抵國門，強調沒有內線炒股，但為未揭露女兒持有浩鼎股票一事致歉。
2016年4月20日，翁啟惠接受檢方調查被改列為被告，院長辦公室與住處遭搜索，成為首位被列為刑事案件被告的中研院院長。
2016年4月25日，翁啟惠請辭中研院院長獲准。
2016年5月12日，金管會針對浩鼎條款祭出生技業5大監理強化措施
2016年10月14日，中研院士陳良博爆料，翁啟惠因為浩鼎案失去獲得諾貝爾化學獎的機會。
2017年1月9日，士林地檢署偵結浩鼎案，將翁啟惠依貪汙罪起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 台北》汙水廠當鄰居 兩里幾免水費
- 維冠金龍大樓傷亡慘 營建署修法加強建築品質
- 使館官員揚言搞垮英副外相 以色列道歉
- 農業市集贈春聯 15日屏東美術館見
- 愛心待用餐2年 逾2萬人次吃過
- 小池當大魚 卡訊冷門市場闖事業
- 年改座談 屢傳暴力抗爭》遭抗議民眾扯傷 青年代表怒批野蠻人
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 貧婦種高麗菜遇價崩 賴坤成服務處認購熱銷
- 自由共和國》姜皇池／台梵斷交！理所當然？
- 金馬影后蜜談姐弟戀 「跟他在一起特別心安」
- 逆境勤學向上 兄弟先後獲普仁獎
- 海倫清桃 越南版田中實加
- 《金球紅毯》萊恩雷諾斯驚險偷車才趕上？放話會跟老婆多炒飯
- 日立慈善盃》4度加賽 PK到天黑…李旻封后
- 梅姨金球領終生成就 台上暗嗆川普
- 華信接手興航虧千萬 北花航線恐有「斷線」危機
- 今晨最低溫嘉義16.1度 明天全台溫度持續下探
- 台鐵屏東新站二期工程 春節前啟用
- 糗翻！艾瑪史東為《樂》導演獻抱抱 結果竟...
- 議員掌廚 200餘長者有呷擱有抓
- 成本大增 人力仲介服務費喊漲
- 百劇之母 中央大學成立全台首創「崑曲博物館」
- MLB》金鶯補先發破洞 看上15勝強投
- 四葉草性感露120公分長腿 最怕簡訊追蹤
- 浪子回頭 在監收容人悔改捐肝救老父
- 羅冠聰在台險遭蛋襲 回港又被毆傷
- 桃捷直達車改裝 增加行李放置空間
- 熱愛數學 湯嘉彬參加全美數學賽獲滿分
- 「拍桃園Action Taoyuan！」紀錄片回顧影展
- 高史館陶瓷典藏展 生活時尚新定義
- 清潔週啟動 防蚊師勤跑社區
- 蛋蛋用毛巾擼到破皮 醫生噴笑：垢到底多厚
- 百貨賣場安檢 大統封閉逃生口挨罰
- 綠衣天使溫馨送情 關懷獨居長者
- 馮光遠酸「國運昌隆黨」 林昶佐透露開會狀況
- 許秀娟再戰特奧滑冰賽 康寧大學將提報總統教育獎
標題：史上首位中研院長被起訴！浩鼎案事件簿看這裡
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email