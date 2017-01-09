史上首位中研院長被起訴！浩鼎案事件簿看這裡

中研院前院長翁啟惠（中）因涉浩鼎案，遭檢調調查並依貪汙罪起訴。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-09 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕中研院前院長翁啟惠創辦浩鼎生技製藥公司，去年3月被踢爆涉嫌內線炒股，士林地檢署今天偵結，依貪污罪將翁啟惠起訴，另依違反證券交易法起訴浩鼎董事長張念慈等5人。整個案件的始末如下：

1998年，翁啟惠、張念慈、美國化學家Samuel J. Danishefsky等3人，在美國創辦生技製藥公司Optimer Pharmaceuticals。

2002年，Optimer在台灣投資成立浩鼎公司。

2006年，翁啟惠辭去Optimer董事職務，接任中研院院長。

2007年，Optimer在美國納斯達克交易所股票上市。

2012年，潤泰總裁尹衍樑以18億元買下Optimer公司43%股權，成為浩鼎最大股東，再以每股31元將持股轉讓予翁啟惠女兒翁郁琇等146人，翁郁琇獲得總值9300萬元的3000張浩鼎股票。

2014年6月，翁郁琇出脫1067張股票，估計獲利3億多元。

2015年，張念慈遭週刊踢爆賣出價值逾10億元的浩鼎股票，並投資其他海外生技公司。

2016年2月，浩鼎公布翁啟惠技轉的癌症疫苗OBI-822解盲結果，宣告實驗失敗，浩鼎股價大跌，並有人踢爆浩鼎的第5大股東，就是由新當選的總統蔡英文之胞兄蔡瀛陽所主導的富鈦投資。

2016年3月3日，翁啟惠透過中研院發出聲明，駁斥解盲結果是圖利浩鼎股東的指控，強調自己並沒有浩鼎持股。

2016年3月22日，週刊爆料翁啟惠自己雖無持股，但女兒翁郁琇卻是浩鼎大股東，讓外界震驚形容是「宇昌案」第二。

2016年3月30日，人在美國的翁啟惠請辭中研院院長，前總統馬英九不予批准並要求盡速返國說明。

2016年4月15日，翁啟惠返抵國門，強調沒有內線炒股，但為未揭露女兒持有浩鼎股票一事致歉。

2016年4月20日，翁啟惠接受檢方調查被改列為被告，院長辦公室與住處遭搜索，成為首位被列為刑事案件被告的中研院院長。

2016年4月25日，翁啟惠請辭中研院院長獲准。

2016年5月12日，金管會針對浩鼎條款祭出生技業5大監理強化措施

2016年10月14日，中研院士陳良博爆料，翁啟惠因為浩鼎案失去獲得諾貝爾化學獎的機會。

2017年1月9日，士林地檢署偵結浩鼎案，將翁啟惠依貪汙罪起訴。