援交2高校女 狼辯不知未成年被檢打臉

2017-01-09 16:17

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市35歲戴姓男子於去年5、6月間，涉嫌以4000元及5000元代價，分別與2名都是16歲的高中女學生「援交」，被警方循線查出上情後，戴男坦承與2少女發生性關係，但稱說不知道對方未成年。

但桃園地檢署調查，戴男與2少女為臉書好友，而其中1名少女的臉書登載實際的出生年月日，且還有穿著高中校服的照片，另名少女也稱曾對戴男說「快滿17歲了」；檢察官也認為，2少女外貌均稚氣未脫，一般人來看都會認為她們未成年，今偵結依違反兒童及少年性交易防制條例將戴男提起公訴。