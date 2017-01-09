溫情警捐錢 助低收入戶慈母監獄探子
2017-01-09 16:15
警察與熱心民眾捐款，助老嫗探望獨子。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市不識字的張姓老嫗，多日未見36歲獨子返家，她向台中市警局第五分局水湳派出所請求協尋，還請警察幫她看一封信，竟是台中看守所的入監通知書，警方調查發現，老嫗之子求職被騙，淪為詐欺共犯判刑3月入獄，老嫗淚流滿面說，想探視兒子，身上卻無分文，警察私下募款助她探監，讓原本心灰意冷的老嫗，感受人間溫情。
住在台中市北屯區的張姓老嫗，本月4日傍晚向水湳派出所求助，不識字的她，拿出一封信請警察幫她檢視，竟是台中看守所入監通知書。
警方得知，老嫗的兒子失業多時，網路求職時，騙徒向老嫗的兒子謊稱，要先繳交銀行存摺與提款卡供徵信與發放薪資，老嫗之子雖心存疑慮，卻在失業半年的經濟壓力下，依指示交出存摺與提款卡，卻沒想到被詐欺集團拿去騙錢，淪為詐欺共犯，法院判處3個月徒刑入監。
老嫗聽員警解釋後，一度淚流滿面默默不語，在員警安慰下，她說，自己是低收入戶，每月靠著政府補助7000元生活，支付5000元房屋租金後所剩無幾，到水湳派出所之前，已經身無分文。
她說，她很內疚，如果能給兒子好的環境，兒子或許不會做蠢事，她很想買些生活用品，到台中看守所探望獨子，身上卻無錢，警察得知老嫗想法後，私下勸募幫忙，該所的巡佐李承軒與警員李鴻坤立即捐出3000元，一名洽公不願具名的民眾得知，也捐出3000元幫忙，共資助6000元幫老嫗探監，也讓原本心灰意冷老嫗，感受到人間有著溫情，一再向善心人士及員警道謝。
水湳所所長林俊昌強調，警察肩負治安重責，也是人民的保護者，勤務中更應主動積極幫助百姓，用關懷弱勢與同理心，適時協助民眾，增加警民互信，有助安定社會。
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