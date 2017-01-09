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涉持玩具衝鋒槍恐嚇店家 嫌落網痛哭找媽媽

2017-01-09  15:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕27歲洪姓男子8日在新竹縣被警方查獲持有玩具衝鋒槍，洪男假冒他人身分，結果被警識破並帶回偵辦，沒想到洪男得知因通緝案須入獄時，當場放聲大哭，還要打電話給媽媽；但員警深入調查卻發現洪男不但是通緝犯，日前更涉嫌持同款玩具槍向苗栗市店家恐嚇取財，持槍恫嚇的囂張氣燄與在警所痛哭流涕的模樣，形成強烈對比。

竹北警分局表示，湖鏡派出所和湖口分駐所8日凌晨1點許，在西濱公路新豐段執行路檢勤務，攔查一輛自小客車，其中後座乘客洪男以雙腳踩住腳踏墊上的背包，舉止怪異，經員警盤問原因，洪男才吐實稱包包內有一把玩具衝鋒槍；員警檢視該槍結構完整，且彈匣內裝有缺彈頭的彈殼。

洪男向警方供稱，該槍從網路以9000元購得，並非真槍，只是好玩隨身攜帶；但員警核對洪男身分時，卻發現照片、體型明顯與資料不符，當場戳破洪男謊報他人身分證字號，試圖矇混闖關，研判洪男可能涉及刑事案件。

警方表示，果然經員警追問，洪男坦承因案被拘提，更因涉及槍砲案，分別被苗栗地檢及桃園地院發布通緝。洪男被帶回警所，原以為到案說明後即可回歸自由，卻被發現其中一筆通緝，顯示必須入監服刑2年半；洪男一度崩潰落淚，還向警方借手機打電話給媽媽，但洪母關機，未取得聯繫。

警方說，員警深入調查，發現洪男日前涉嫌持同款玩具衝鋒槍，向苗栗市一帶的店家恐嚇取財，造成當地人心惶惶，已被苗栗警方通報查緝，沒想到在新竹縣落網。全案除將洪男依槍砲通緝案移送偵辦，並持續追查洪男是否涉及其他不法。

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  • 涉嫌持玩具衝鋒槍兇狠恐嚇苗栗店家的27歲洪姓男子，8日在新竹縣落網，沒想到洪男得知因通緝案須入獄時，當場放聲大哭，還要打電話找媽媽。（記者廖雪茹翻攝）

    涉嫌持玩具衝鋒槍兇狠恐嚇苗栗店家的27歲洪姓男子，8日在新竹縣落網，沒想到洪男得知因通緝案須入獄時，當場放聲大哭，還要打電話找媽媽。（記者廖雪茹翻攝）

  • 新竹縣湖鏡派出所和湖口分駐所8日凌晨在西濱公路新豐段，攔查一輛自小客車，並查獲後座乘客洪男持有一把玩具衝鋒槍。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣湖鏡派出所和湖口分駐所8日凌晨在西濱公路新豐段，攔查一輛自小客車，並查獲後座乘客洪男持有一把玩具衝鋒槍。（記者廖雪茹翻攝）

  • 警方在洪姓男子的包包內查獲一把玩具衝鋒槍，槍枝結構完整，且彈匣內裝有空彈殼。（記者廖雪茹翻攝）

    警方在洪姓男子的包包內查獲一把玩具衝鋒槍，槍枝結構完整，且彈匣內裝有空彈殼。（記者廖雪茹翻攝）

  • 警方在洪姓男子的包包內查獲一把玩具衝鋒槍，d槍枝結構完整，且彈匣內裝有空彈殼。（記者廖雪茹翻攝）

    警方在洪姓男子的包包內查獲一把玩具衝鋒槍，d槍枝結構完整，且彈匣內裝有空彈殼。（記者廖雪茹翻攝）

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標題：涉持玩具衝鋒槍恐嚇店家 嫌落網痛哭找媽媽


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