浩鼎案》未直接參與臨床實驗 翁啟惠內線交易不起訴

前中研院院長翁啟惠。（記者張嘉明攝）

2017-01-09 15:25

〔記者黃欣柏／台北報導〕士林地檢署偵辦浩鼎案，將全案分為內線交易與貪污兩部分進行偵查，今日全案偵結，前中研院院長翁啟惠被控涉及內線交易部分，檢方認為翁啟惠雖曾參加浩鼎的專家會議，但並未直接參與臨時試驗業務，也無法證明他知悉該試驗計畫通過新藥查驗機率極低之事實，此部分予以不起訴。

檢方指出，翁雖然曾在104年8月28日參加浩鼎召開的專家會議，得知該臨床實驗惡化事件人數無法達到標準，但他並未直接參與臨時試驗，也無從得知該計畫為「單一樞紐試驗」，很難通過新藥查驗。

直到去年2月19日，晉加公司將浩鼎解盲數據傳送給浩鼎公司，同月21日浩鼎再度召開專家會議，邀請翁啟惠參加討論解盲結果，此時翁啟惠才接觸到解盲後的重大利空消息，無從事先借券放空套利。