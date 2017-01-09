台中警車失控 撞上對向公車與轎車

2017-01-09 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府警察局第三分局合作派出所的1輛警車，今日下午2時許在返回派出所開會的路上，突然失控衝撞對向車道的公車和另1輛轎車，造成開車的員警和另名女駕駛受傷。

據《壹新聞》報導，警車撞上公車與轎車後，救護人員先將受傷的員警和女駕駛送醫，至於車禍的原因還需要進一步的調查。