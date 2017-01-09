前立委性騷女助理 兒子代父喊冤
2017-01-09 15:26
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣前立委陳朝容，104在陳重嘉（陳朝容之子）競選總部，趁機摸一名女助理大腿，彰化地院依性騷擾防治法判決拘役50日，得易科罰金，台中高分院判決駁回上訴，全案定讞。
對此結果，陳朝容未接電話，其兒子、縣議員陳重嘉表示，對方完全沒有提出證據，只說「被摸大腿」，法官的判決書一再以「依常理」、「依常理」…說明父親涉案程度，如今作出這樣的判決，「我們只能表示無奈」。
他說，父親是名人，面對老百姓的性騷擾指控，法官大都同情弱者，這就像大車撞機車，就算機車騎士有錯，法官都會做出有利小車的判決。對方在完全沒有證據的情況下，一口咬定父親涉案，時間點又在立委及縣議員選舉前，是否被有心人授意指控，意圖影響選情？如今選舉落幕，父親名聲受損，他們也是受害者。
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