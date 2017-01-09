| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
聯電前執行長孫世偉 將加入紫光集團 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

前立委性騷女助理 兒子代父喊冤

2017-01-09  15:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣前立委陳朝容，104在陳重嘉（陳朝容之子）競選總部，趁機摸一名女助理大腿，彰化地院依性騷擾防治法判決拘役50日，得易科罰金，台中高分院判決駁回上訴，全案定讞。

對此結果，陳朝容未接電話，其兒子、縣議員陳重嘉表示，對方完全沒有提出證據，只說「被摸大腿」，法官的判決書一再以「依常理」、「依常理」…說明父親涉案程度，如今作出這樣的判決，「我們只能表示無奈」。

他說，父親是名人，面對老百姓的性騷擾指控，法官大都同情弱者，這就像大車撞機車，就算機車騎士有錯，法官都會做出有利小車的判決。對方在完全沒有證據的情況下，一口咬定父親涉案，時間點又在立委及縣議員選舉前，是否被有心人授意指控，意圖影響選情？如今選舉落幕，父親名聲受損，他們也是受害者。

廣告
  • 前立委陳朝容。（資料照，記者顏宏駿攝）

    前立委陳朝容。（資料照，記者顏宏駿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 喊冤 女助理 性騷
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：前立委性騷女助理 兒子代父喊冤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.