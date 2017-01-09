浩鼎案偵結 前中研院長翁啟惠被依貪污罪起訴

浩鼎公司被爆內線交易，前中研院長翁啟惠也捲入其中，士林地檢署今偵結，依違反證券交易法起訴浩鼎董事長張念慈等5人，翁啟惠則被依貪污罪起訴。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-01-09 15:02

［記者黃捷／台北報導］浩鼎公司被爆內線交易，前中研院長翁啟惠也捲入其中，士林地檢署今偵結，依違反證券交易法起訴浩鼎董事長張念慈等5人，翁啟惠則被依貪污罪起訴。

浩鼎抗癌新藥OB-822解盲結果不如預期，翁啟惠曾公開說明表示，認為「試驗結果非常成功」，遭質疑針對單一個案發表看法，內線交易案爆發後，更被爆出女兒翁郁秀有浩鼎3000張持股，且在解盲結果公布前，陸續出脫10餘張股票，翁啟惠去年4月被改列被告