北投泉源路公車自撞邊坡 6乘客受傷

大南公車開上路旁邊坡。（記者鄭景議翻攝）

2017-01-09 15:00

〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午1時許，在北投泉源路少帥禪園上方約200公尺處，發生一起公車自撞事故，大南公車因不明原因，自撞路旁邊坡，造成車上4名女乘客、2名男乘客受輕傷，救護人員緊急到場，將傷者送往榮總做急救，警方也到場處理，將釐清車禍原因。