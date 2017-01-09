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北斗砲哥！不爽被指控賣毒品火攻警察局被訴

2017-01-09  14:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗分局去年1月31日傍晚，傳出被人用「砲火」攻擊，引發震耳欲聾的砲聲，2樓玻璃穿還被煙火射破，現場有人目擊，在網路上稱此人為「北斗砲哥」，警方日前循線將「砲哥」逮捕，47歲的蔡男因不滿被警指控販售毒品，竟想出「火攻警察局」招數，今天他被彰化地檢署起訴。

事件發生在1月31日傍晚5點，有人目睹蔡男開著自小客車繞行分局，一邊開車一邊燃放煙火，先連射3發，全部未命中「目標（北斗警分局）」。

接著他把車停在北斗警分局大門前的光復路，再發射6枚煙火，全部命中，警局2樓門窗破裂，光復路煙霧瀰漫。有民眾目擊，上網問「警局發生什麼事？」，有網友留言，「北斗砲哥火攻警局！」

警方日前循線逮捕蔡姓嫌犯，他說，因遭人檢舉販賣毒品，遭北斗警方送辦，後來確定不起訴，心生不滿，才想要拿煙火洩恨，被檢方依公共危險罪起訴。

無獨有偶，線西鄉去年9月25日晚間也發生一件煙火肇禍的意外，同樣為30歲的魏姓、王姓男子，煙火在半空爆炸，造成附近6台自小客車，4間民房遭到波及受損，檢方將2人依公共危險罪起訴。

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  • 線西鄉2男子放煙火，造成民車丶民宅受損。（記者顏宏駿翻）

    線西鄉2男子放煙火，造成民車丶民宅受損。（記者顏宏駿翻）

  • 線西鄉2男子放煙火，造成民車丶民宅受損。（記者顏宏駿翻）

    線西鄉2男子放煙火，造成民車丶民宅受損。（記者顏宏駿翻）

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