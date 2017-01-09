水漾森林再傳意外 南投漏夜跨轄救出受傷婦人

南投消防及義消人員漏夜將在水漾森林受傷的婦人救出，並送醫治療，期間也焚燒紙錢以表對天地、山神的敬意，也具有路線標記的意義。（記者謝介裕翻攝）

2017-01-09 14:12

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣杉林溪與嘉義縣山區交界的「水漾森林」，又傳意外事件，台北市53歲的陳姓婦女與家人前往水漾森林遊玩，不慎在「好漢坡」路段滑落深約50公尺的山谷，南投縣消防局接獲通報後，儘管案發現場屬嘉義縣轄區，但仍於昨日漏夜、跨轄馳援上山救助，在今日將陳婦成功救出並送醫，經醫治後，已無大礙，結束這場山區驚魂記。

88年921大地震造成石鼓盤溪河道受阻，形成長約1公里、寬約200公尺的堰塞湖，平均深度7公尺，最深達16公尺，林木因長期泡水枯死，予人一種蒼涼的美感，被稱為「水漾森林」，儘管對外路況不佳，但仍有許多山友冒險前往。

陳婦一家3口昨日前往水漾森林遊玩，下午4時許，陳婦不慎在「好漢坡」路段滑落山谷，南投消防及義消人員遂漏夜上山，沿途也燃燒紙錢，除依坊間習俗向天地、山神表達敬意以外，也透過火光照明作為路線標記，約在夜間8時許，便發現陳婦一家3人，檢視其身體狀況，發現陳婦頭部約有15公分撕裂傷、手腳也有些挫傷，但意識清醒，在進行包紮止血後，連夜接駁引導下山，並送往竹山秀傳醫院醫治，順利完成此次任務。