賊性不改！舊地重偷 同一馬路旁再度被逮捕
2017-01-09 13:49
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市賴姓男子上月13日，潛入臺鐵臺中舊宿舍偷竊未果，他認為「空手會倒霉」，遂在光天化日下把鐵門拆下運走，走在復興路四段被警方逮捕，不料，事隔不到3個星期，他再度潛入臺鐵臺中舊宿舍區竊取鐵管、鍋子等鐵製品，又在同一馬路被同一警察逮捕，他再度謊稱是路邊撿拾得來，但鐵管卻有拆卸的新痕跡，警方當場戳破謊言，依竊盜罪嫌法辦。
中市警局第三分局立德派出所員警，於本月4日下午，巡邏行經東區復興路四段37巷巷口，見賴姓男子（54歲）牽著腳踏車，車中有數根鐵管與鍋子等鐵製品，警方一眼認出賴嫌，是上月13日潛入臺鐵舊宿舍內，偷走大門企圖變賣，卻在復興路四段被警方查獲的竊嫌。
員警盤查時，賴嫌說不出鐵管來源，僅不斷強調是撿來的破銅爛鐵，但警方卻見鐵管上有拆除的新痕跡，賴嫌見無法自圓其說，承認是從臺鐵臺中舊宿舍竊取得來。
他說，上次拆大門被捕之後，他又因缺錢花，再度潛入舊宿舍區偷鐵器，卻沒想到在同一馬路旁，再度遇到警方，全案依偷竊罪法辦。
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