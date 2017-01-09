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浩鼎案偵結 士檢下午3點公告偵查結果

2017-01-09  13:48

［記者黃捷／台北報導］浩鼎公司被爆涉及內線交易，士林地檢署去年接獲匿名信檢舉，3月2日分案啟動調查，前中研院長翁啟惠也捲入其中，全案朝違反證券交易法、貪污治罪條例等方向偵辦，翁啟惠、浩鼎董事長張念慈及大帳房張穗芬皆列被告。士檢歷經8個月偵查，稍早宣布將於今日下午3時召開記者會，公告偵查結果。

浩鼎抗癌新藥OB-822解盲結果不如預期，翁啟惠曾公開說明表示，認為「試驗結果非常成功」，遭質疑針對單一個案發表看法，內線交易案爆發後，更被爆出女兒翁郁秀有浩鼎3000張持股，且在解盲結果公布前，陸續出脫10餘張股票，翁啟惠去年4月被改列被告。

檢調調查，浩鼎公司因抗癌新藥OB-822的臨床實驗結果不如預期，去年8月28日曾舉行專家會議，討論是否要提早解盲，當時與會人士即包括陳建仁、楊泮池等人，懷疑該場會議可能是內線交易的重大訊息起點。

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  • 浩鼎公司被爆涉及內線交易，士林地檢署去年接獲匿名信檢舉，去年3月2日分案啟動調查，前中研院長翁啟惠也捲入其中。（資料照，記者羅沛德攝）

    浩鼎公司被爆涉及內線交易，士林地檢署去年接獲匿名信檢舉，去年3月2日分案啟動調查，前中研院長翁啟惠也捲入其中。（資料照，記者羅沛德攝）

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標題：浩鼎案偵結 士檢下午3點公告偵查結果


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