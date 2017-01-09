叫10歲童搬餐桶遭燙傷 安親班判賠32萬元

2017-01-09 14:37

〔記者黃建華／高雄報導〕安親班老師喜歡叫學童幫忙搬運餐桶，當心燙傷學童挨告賠錢！

高雄市一家私立兒童課後照顧服務中心，兩年前叫一名10歲黃姓女童和其他學童幫忙搬運午餐餐桶，在上階梯時因餐桶傾斜滾燙湯液濺出，黃童嚇得放手，造成餐桶落地，濺出湯液造成女童左足二度灼傷，住院40幾天，家長憤而提告求償，高雄地院一審判安親班主任和老師要連帶賠償32萬5千餘元。

判決指出，高雄市一家私立兒童課後照顧服務中心，於民國103年8月25日11時30分許，指派學童搬運中午用餐之餐桶，卻疏未注意餐桶內容物是否高溫及盛裝餐食之餐桶是否適合由學童搬運，竟指派當時年僅10歲的黃姓女童與其他學童共同搬運餐桶。

當時因搬運內含高溫湯液之餐桶爬往2樓階梯時，因階梯之斜度造成餐桶傾斜，導致高溫湯液溢灑於餐桶外，黃童因遭湯液潑灑至雙手，驚嚇之際放開原本緊握餐桶提把之雙手，餐桶因而掉落於地，餐桶內之湯液亦順勢溢洩而出燙傷黃童，導致左足二度燙傷、占體表面積3％等傷害。

受傷的黃童經送往長庚醫院救治後，住院40多天，黃童父母不滿安親班疏於注意孩童安全，且事發後拖延3小時才送醫，提告求償，獲高雄地院民事庭判勝訴，判安親班業者與老師要連帶賠償32萬5千多元。