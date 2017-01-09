3男1女搶雜貨店 東勢分局14小時內破案

2017-01-09 13:51

〔記者歐素美／台中報導〕謝姓男子及妻子、徐姓妻舅與陳姓友人等4人，缺錢花用，竟喝酒壯膽，佯裝討債，由陳男持玩具手槍至石岡區石城街1家雜貨店，由徐男動手行搶，搶走抽屜內的5000元後落跑，東勢分局接獲被害民眾報案，立即成立專案小組調閱路口監視器，以車追人，14小時內就將謝男等4人逮捕到案，移送法辦。

警方表示，家住太平區的謝姓男子（33歲）及徐姓妻子（22歲）、妻子的哥哥徐男（24歲）、陳姓友人（39歲）等遊手好閒，徐女並有吸毒前科，日前才遭東勢分查獲，4人因缺錢花用，7日晚上9點左右，竟喝酒壯膽，由謝男開車載送3人，準備到后里行搶，結果途經石岡區石城街見黃姓婦人經營的雜貨店好像「很好搶」，就中途改變計畫，由陳男進雜貨店向黃婦要1萬元，黃婦莫名其妙，陳男見黃婦不理，只好摸摸鼻子回車上。

不料，過了一會兒，陳男持玩具手槍夥同徐男再進入雜貨店，佯稱要向黃婦的女兒催討1萬元，黃婦嚇得往屋內跑，徐男就趁機搶走抽屜內的5000元，4人隨即開車落跑。

黃婦被搶後趕緊打電話報案，東勢分局立即成立專案小組，調閱沿線路口監視畫面，鎖定謝男的車子，到謝男住家埋伏，於8日上午10點，在謝男住家逮捕謝男、徐妻及徐男，再到附近將陳男逮捕到案，並查扣作案用的玩具手槍及剩餘贓款2000多元。

謝嫌等4人坦承犯案不諱，陳男則表示，一開始謝男只告訴他是去討債，後來返回車上才知是要去行搶。

東勢分局在14小時內順利破獲搶案，台中市警察局長陳嘉昌體恤基層員警辛勞，立即至東勢分局頒發「破案茶」，以資鼓勵。