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澎湖2大懸案 警忙得焦頭爛額、當地人心惶惶

西嶼竹灣民宅遭蒙面搶匪持刀闖入行搶，案情陷入膠著。（記者劉禹慶攝）

2017-01-09  13:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年關將屆！澎湖卻接連發生西嶼蒙面持刀搶劫、馬公民宅5女集體燒炭自殺案，一時之間純樸的澎湖感覺複雜許多，尤其案情陷入膠著之際，更是讓人心惶惶，期盼檢警能快速破案，才能安心過好年。

西嶼竹灣村一處民宅，4日晚間6時30分許，2名戴口罩、手套男子，趁女主人外出倒垃圾，返家一時疏忽未將大門上鎖之際，闖入蔡姓民眾住處，由於男主人出海，家中僅剩中國籍配偶與3歲幼女在客廳，女主人旋即被其中一名歹徒持水果刀抵住腹部，另一名歹徒則控制住其3歲幼女，計得手16餘萬元台幣及4萬人民幣。

馬公民宅5女燒炭集體自殺案，經營鐵工廠的蔡姓男子，娶了陳姓員工的妹妹，2家人都住在馬公市三多路陳姓員工的2層樓透天厝，6日晚間8時32分蔡結束工作返家，發現家中門窗緊閉反鎖，心覺有異，破門而入赫然發現2樓儲藏室5女燒炭自殺，至今已傳出陳姓屋主次女陳鈺芹〈18歲〉、妻子王來匏〈55歲〉、妹妹蔡陳秋月〈54歲〉姑嫂都宣告不治死亡，另兩人蔡家女兒及陳家長女則仍與死神拔河中。

經過連日來偵查，西嶼竹灣蒙面持刀搶劫案仍陷膠著；馬公5女集體燒炭自殺案，則確定木炭由3名死者之一購買，首先被拖出密室的陳家長女，則傳出已清醒，成為解開謎團的重要關鍵，另外檢警也採證膠帶上指紋、檢體送驗，若驗出藥物反應將朝殺人重罪偵辦，若無則朝向加工自殺偵辦，近日內可望真相大白。

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  • 中國配偶的女主人外出倒垃圾，返回未關門成為搶匪覬覦對象。（記者劉禹慶攝）

    中國配偶的女主人外出倒垃圾，返回未關門成為搶匪覬覦對象。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖警方派出鑑識人員，在馬公5女燒炭案現場採集相關跡證。（記者劉禹慶攝）

    澎湖警方派出鑑識人員，在馬公5女燒炭案現場採集相關跡證。（記者劉禹慶攝）

  • 馬公5女集體燒炭自殺案，確定購買木炭為3名死者之一。（記者劉禹慶翻攝）

    馬公5女集體燒炭自殺案，確定購買木炭為3名死者之一。（記者劉禹慶翻攝）

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