申請不到補助款 怒砸馬上辦櫃台 被判罰9萬元

2017-01-09 13:17

〔記者黃建華／高雄報導〕小不忍則亂大謀!高雄市吳姓市民前往高雄市政府社會局「馬上關懷、急難救助」中心申辦交通費補助，遭葉姓社工告知資格不符，竟火冒三丈持安全帽砸向櫃台，反彈打到葉姓社工的腹部，驚動警方逮人送辦，高雄地院一審今依妨害公務罪判吳男有期徒刑3月，如易科罰金，需繳9萬元。可上訴。

判決指出，吳姓男子去（105）年8月5 日下午3 時許，至高雄市政府四維行政中心社會局向辦理「馬上關懷、急難救助」業務的葉姓社工申請交通費補助，吳男不滿葉姓社工告知其不符資格而無法申請 ，竟火冒三丈持安全帽朝辦公桌面丟擲，該安全帽 因反彈而撞及葉姓社工腹部，吳男涉嫌妨害公務，遭據報趕抵的警方以現行犯逮捕送辦。

高雄地院一審審結，將吳男判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣一千元折算一日，換算下來要繳9萬元。

由於一般「馬上關懷、急難救助」金通常核發額度通常為1到3萬元，吳男一時失控的莽撞行徑，救助金沒申請到，還被判重罰，真是因小失大。