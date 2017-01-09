高雄大寮大賣場竊盜案 3逃逸外勞結夥幹的
2017-01-09 13:01
警方將裴姓外勞送辦。（記者洪臣宏翻攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕大寮區大仁街大賣場去年遭潛入，歹徒切開保險箱偷走現金60餘萬元，林園警方查察赫然發現是3名越南籍逃逸外勞犯案，警方逮捕裴姓主嫌等2人，由於罕見外勞集團式犯案，將追查是否另涉他案。
歹徒11月9日清晨2時從大賣場屋頂縫隙鑽入，沿著牆邊鐵架攀爬而下，花了3小時以砂輪機切開辦公室內保險箱，偷走現金60餘萬元，歹徒刻意避開監視器，警方調閱上百支監視器發現3名可疑男子。
專案小組研判歹徒搭乘計程車，當查出乘客是逃逸外勞，一度頭疼。警方循線到台南下車地點，調閱監視器發現36歲裴姓主嫌手持裝犯案工具的提包經過身影。
警方根據他騎乘機車查出車主為越南籍女性，在越女台南安南區北安路住宅埋伏，裴嫌11月11日騎機車返回，遭遇盤查頑抗，造成鄭姓員警眼鏡破碎，眼部、手指受輕傷。幹員在其住處起出砂輪機等證物，並在阮姓友人住處起出贓款8萬6千元。
裴嫌應訊時供稱，他與31歲阮姓、23歲團姓同鄉犯案，警方12月24日在台中逮獲阮嫌，但他們互推責任，日前借提釐清案情。
警方指出，3名越籍男子分別從104、105年被通報為逃逸外勞，裴經常到大寮區訪友，發現大賣場生意興旺，研判店內放置大筆現金，夥同阮、團行竊，他們曾4度勘查地形，由裴嫌進入偷竊，另2人在外把風，阮、團事後分得4萬元。
裴嫌依加重竊盜、妨礙公務嫌送辦，阮嫌犯了加重竊盜官司，警方正追查在逃嫌犯。
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