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精障男殺死姑姑 無罪改判6年

2017-01-09  12:45

〔記者黃建華／高雄報導〕高中時跳樓輕生未遂，自此常喃喃唸著有人叫他殺人的高雄小港區21歲呂姓男子，前年12月4日因幻想有人要害他，竟持刀朝姑姑胸、心臟猛刺數刀致死，呂男殺死姑姑後還報警等警方到場逮人。高雄地院一審認為他行兇時精障不能辯識行為，判處無罪，但為免再犯或發生暴力事件的危險性，需監護5年。檢方不服上訴，高雄高分院二審改判他有期徒刑6年。

判決指出，呂姓男子自民國100 年間起即因出現情緒躁動、被害妄想而經診斷罹患情感性思覺失調症，領有中度精神障礙之身心障礙證明手冊，與死者呂女為姑侄關係。

前（104）年12月4日上午9時許，呂男先自行到小港區的百貨行購買1把水果刀，藏放在所穿著的長褲內，再返回住處。

當天上午11時許，呂用餐完畢後，趁其姑姑獨自在一樓廚房內收拾餐具完畢，進到廁所洗手之際，竟從後尾隨，並以預藏水果刀先刺向呂姑姑左胸，再刺其心臟，然後拔出水果刀，放置在自己所穿長褲口袋，坐在廚房數分鐘後，才到客廳以電話報警。

小港警分局獲報，趕往兇案現場將呂嫌逮捕到案，並查扣其行兇水果刀，同時把被殺的呂姓女子送醫救治，但到院前即告傷重不治死亡。

呂男在審理時被問及為何要殺姑姑？都說「身體住著一個鬼，有人叫他殺人，還說有一個紅衣小女孩不讓他吃藥」，一審獲判無罪；檢方不服上訴，高雄高分院認為，呂男行為時因精神障礙導致辨識其行為違法均顯著減低；但犯後立即撥打電話叫救護車，並向到場警員自首其殺人犯行，態度良好，尚知悔悟；併考量被告並無前科紀錄，素行良好，量處有期徒刑6年。

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  • 水果刀示意圖。（資料照）

    水果刀示意圖。（資料照）

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