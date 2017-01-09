身高登錄多13公分 無名屍等13年才確認身份
〔記者吳仁捷／新北報導〕男子楊連錦與家人搬來北部謀生，93年艾利颱風期間，因捷運施工造成淡水河倒灌，釀成全台15死、14失蹤，楊某胞弟楊連滿當年也在颱風中失蹤，楊男尋找胞弟多年，他向新北市社會局陳情，這份協尋公文被轉方到新北市警方，警方過濾資料後，發現失蹤楊男身高162公分，但最後比對中，位於新北市淡水的一具無名屍，身高卻登錄成175公分，地虎成了天龍，讓已收埋的無名屍在外流浪了13年。
51歲的楊連錦原住苗栗，多年前帶著47歲胞弟楊連滿北上謀生，但楊弟精神異常，93年艾利颱風期間，楊弟離家後失蹤，楊富錦苦尋胞弟多年，今年初他行文給新北市社會局，社會局將楊富錦提供的協尋單與公文轉發到新北市警察局，再轉發到各外勤單位。
公文轉發過程中，海山警分局防治組尋人高手蔡淑女巡佐看到公文，利用公餘展開協尋，讓流浪公文重新動起來。
蔡淑女比對警方e化報案－身分不明者系統，過濾出數具與楊弟年齡、身高接近的無名屍體，經採集楊兄DNA，發現93年8月28日在淡水區沙崙海水浴場的一具無名屍，經DNA一比對，證實93年相字第493號的無名屍體，就是當年失蹤的楊富滿，但這具無名屍登錄的身高為175公分，與身材瘦小的楊弟根本差了一截，地虎變天龍下，難怪讓無名屍一再與家人錯過。難以返家。
海山警方說，民國93年8月23日下午2時30分，中央氣象局發布艾利颱風陸上警報，颱風因台北捷運工程施工，釀成淡水河洪水倒灌，造成嚴重災情，造成15人死、14人失蹤，因失蹤的楊連滿也在颱風期間失蹤，家屬猜想他的失蹤與颱風有關，但經地檢署相關調查，無法證實其失蹤與死亡原因和颱風有關，後開立相驗屍體證明書以原因不詳結案。
但這起原本是死案的協尋案，因蔡淑女細心、耐心地抽絲剝繭的比對，加上不厭其煩與地檢署聯繫，讓失蹤者落葉歸根，終了「流浪公文」尋人無著的窘境，因為警方用心，讓民眾更可以感受到警界的服務熱忱，讓懸宕多年的案件畫下圓滿句點。
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