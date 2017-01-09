姑婆芋紅了！ 警方靠它讓山老鼠認罪

新竹縣張姓男子竊取國有林班的珍貴林材後擔心被警查獲，就把6塊林材都丟到山谷裡，沒想到還是被發現。（記者蔡孟尚翻攝）

2017-01-09 12:23

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣清泉派出所警網在大鹿林道上巡邏時，發現1輛可疑的廂型車轉進產業道路，追上後看到張姓駕駛停車站在路邊，員警仔細查看發現路旁姑婆芋有被碾壓過的痕跡，探頭往山谷下看竟發現有6塊扁柏樹材，讓張男不得不俯首坦承竊取國有林班地林材。

「那個本來長得好好的姑婆芋，有明顯被車輪壓過的痕跡，我們往旁邊的山谷看，果然看到被張姓駕駛丟棄的珍貴樹材。」清泉派出所所長夏文星對這起查獲山老鼠案的經過印象深刻，因為那些被壓得東倒西歪的姑婆芋，好像在指引他要往路旁山谷底下看，這一看果然發現贓物。

警方說，張姓男子辯稱上山打獵時發現大鹿林道16K處的國有林班地6塊沒人要的樹材，想拿回家燒柴用所以撿回車上，沒想到下山時碰到警車，心虛的他只好轉進產業道路裡把樹材都丟到山谷裡去，沒想到還是被員警發現，全案完成偵訊後將他依竊盜、違反森林法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。