不滿友人未相挺 酒後持刀砍傷對方
2017-01-09 13:05
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市1名領有慢性精神疾病手冊的40歲男子，疑因不滿認識10多年的53歲男子沒有相挺，竟在本月6日晚間，喝酒後涉嫌帶著1把鐮刀和1把鏟土刀具到對方家理理論，雙方疑因一言不合發生爭執，40歲男子疑在情緒失控下揮砍對方成傷，自己也受傷，親友聽到吵架聲趕緊報警，緊急把頭部受到多處刀傷的53歲男子送醫治療，經急救後，53歲男子仍在醫院治療中。
由於53歲男子目前仍然無法製作筆錄，警方初步調查，從40歲男子的警訊自述和案發現場，初步了解，案發當晚，有多項前科的40歲男子，在家喝了洋酒後（酒側值為1.46mg/l）想到53歲男子不挺他，一氣之下竟涉嫌持兇刀跑到對方家裡，找到對方發生口角爭執，40歲男子涉嫌持鐮刀揮砍對方，對方緊急下跑到廚房拿出2把菜刀自衛反擊。
警方指出，雙方發生肢體衝突的吵鬧聲響，驚動樓上的親人，親下衝下樓看見兩人都受傷，立即報警處理，警方趕到案發現場，涉嫌砍人的40歲男子，衣服沾滿血跡，被砍的53歲男子，頭部等處血流不止，40歲男子送彰基治療，頭部、手部受傷，意識清楚，而53歲男子由於頭部、手部有多處撕裂傷，經送秀傳治療再轉送台中市沙鹿區童綜合醫院接受手術治療，目前仍在加護病房治療中。
警方現場查扣4把刀具，40歲男子經包紮治療接受偵訊，但對為何覺得朋友沒有相挺與衝突過程，多數都緘默不答，警訊後被依涉嫌殺人未遂罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
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