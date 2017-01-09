前立委陳朝容性騷擾女助理 判拘役50日定讞

2017-01-09 12:15

［記者楊政郡／台中報導］60歲彰化縣前立委陳朝容，104年12月3日晚間5時許，在陳重嘉（陳朝容之子）競選總部，趁機摸一名女助理大腿，彰化地院依性騷擾防治法判決拘役50日，得易科罰金，台中高分院判決駁回，全案定讞。

判決書指出，陳重嘉女助理提告，陳朝容當天在競選總部要查閱、交代政治獻金資料等，坐在她位置左邊，竟以右手觸碰其左大腿，她一開始認為是不小心碰到，不以為意，幾分鐘後陳朝容拿6000元給她，作為工作獎勵，又過了2分鐘，又刻意坐在旁邊，趁她不及抗拒，先把右手放在其大腿處2、3秒，接著就滑向她大腿內側，她斥責「你在幹嗎？」並揮手撥開，對方才離去。

據悉陳朝容否認犯行，辯稱自己是要指導如何記載政治獻金申報表，講完就離開了，並沒有刻意把手放助理大腿，當事人當時並沒有大聲呼救或斥責。

競選總部辦公室監視器，並未拍到摸大腿動作，但陳朝容數分鐘內，三度進出原告辦公室，且原告指其從未遇過這種事，因時間短暫，她當下是愣住，接著才開始生氣、覺得委屈，而服務處裡都是陳的樁腳，她覺得當下反應也沒用。

法官發現原告傳line給丈夫「有重要的事要講」，回家後大哭、向丈夫訴說遭性騷擾之事，被害人丈夫當晚就找里長、友人陪同，到服務處找陳朝容、陳重嘉父子協調理論。

法官認為陳朝容為逞一己私慾，伸手觸碰原告大腿，甚而滑進大腿內側，不尊重原告身體自主權，原判量刑合理，駁回陳朝容上訴，全案定讞。