房子老舊被當作廢棄屋 男子偷拆鐵窗

2017-01-09 12:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台東縣高姓男子到桃園市打工賺錢，今天上午卻到龍潭區中興路一處巷內偷拆民宅鐵窗想變賣，驚動屋主報警，龍潭警方趕來人贓俱獲，高男供稱，房子外觀老舊，他以為是廢棄房屋，才會下手行竊。

今天上午10點多，45歲高男在民宅旁，用鐵撬拆除鐵窗，發出聲響引來住在一旁的屋主趕來查看，屋主說，他怕對方反抗、不敢獨自抓賊，只好趕忙打電話報警。

龍潭警分局中興派出所副所長曹培翔、警員邱春松與朱志遠趕抵，看到高男仍在原地徘徊，並從一旁空屋內起出已被拆下的鐵窗，高男供稱，想要再看看有沒有其他鐵窗可拆，豈料因此來不及離開，被警方逮個正著。

高男已被警方依竊盜罪嫌送辦，他供稱，他從台東北上到桃園打工，但入不敷出，又看到房子外觀老舊、誤以為是廢棄房屋，才會起歹念偷鐵窗。