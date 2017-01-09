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又自燃？ 台鐵高雄檢車段舊址傳火警

高雄檢車段舊址傳火警，有網友質疑古蹟總是自燃。（圖擷自臉書《台灣日式宿舍群 近來可好》）

2017-01-09  12:54

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵屏東潮州基地的前身舊高雄機務段附近，今早傳出火警，有網友拍下舊高雄檢車段車庫熊熊燃燒畫面。

今早10點多，有網友在臉書粉絲團《台灣日式宿舍群 近來可好》PO出火警照片直稱：「舊的高雄檢車站，燒起來了」，該地段為高雄檢車段舊址，於2015年10月15日與高雄機務段一起搬遷至潮州車輛基地，去年年底已開始拆除作業，目前起火原因還有待了解，不過網友質疑為何老建築物總是發生火警。

起火地點為高雄機務段與檢車段舊址，1941年今高雄站前身「高雄新驛」竣工啟用，高雄機務段也遷至與檢車段同位址，1978前機務段再度遷走，檢車段維持原處不變，至2015年10月，為配合高雄鐵路地下化，機務段及檢車段搬遷至潮州車輛基地。

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