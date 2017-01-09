男錯上蕾絲邊堅不認罪 法官判賠

2017-01-09 11:39

〔記者溫于德／台北報導〕34歲男子何正雄上酒店消費，卻錯上蕾絲邊，事後挨告刑事妨害性自主附帶民事求償100萬。民事部分，雖何男出庭時一再強調是獲酒店妹同意才性交，後更指對方欠錢才設局誣指性侵，但均未被採信；法官日前判被告應賠償被害人精神撫慰金60萬元，全案仍可上訴。

據了解，何男早在民國100年就曾因「大小淫媒團」身分登上媒體；當時他與另7名成年與未成年男子專為女子仲介賣淫，被逮後依違反《兒少法》起訴，經最高法院判決確定，入獄至今。至於提告的酒店妹也因自泰國走私毒品來台被逮遭判刑，目前也在獄中服刑。

何男性侵酒店妹的刑、民事案件，則是發生在兩人入獄前的102年12月11日凌晨。台北地院判決指，何男、友人當時赴酒店消費，他見酒店妹秀色可餐，竟要求對方到另一包廂作樂。何男熟練地將被害人灌醉，性侵得逞。

後因小美（化名）醒來感到下體疼痛，赴醫院驗傷才知體內殘留何男體液，始知慘遭硬來，提告妨害性自主附帶民事求償。

法院開庭時，何男先是強辯，在要求「框到底」情形下，獲得酒店妹同意才性交，否認性侵一事；他見法官未採信，又改指酒店妹是因欠債，才設局誣指性侵；他另說，在無性侵情形下，已承諾道義上賠償9萬元，不應再負任何責任，且家中尚有妻小、老父與年逾90的爺爺要養，盼能出獄孝親顧家。

但酒店妹自揭是蕾絲邊，自承「只喜歡女生，對男生毫無興趣」，對於上門消費的男客「頂多幫打手槍」，對於性交則絕無可能。

高等法院刑庭法官認定，何男犯行明確，去年8月依法判有期徒刑3年6月，現正上訴最高法院。民事方面，一審法官表示，被告至今始終否認犯行，毫無悔意，且實際上僅付出6萬元和解金，因此判何男須賠償60萬元。