持毒偷車男子 騎贓車逆向逃逸被警方踢倒就逮

2017-01-09 11:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市沈姓男子今天凌晨1點多，騎機車行經楊梅區新農街，因沒戴安全帽引來警方攔查時，他竟加速逆向逃逸，警方騎車追上，一腳踹向沈男，他才摔車就逮，被起出0.64公克的海洛因。

去年參加桃園市政府警察局跆拳道比賽拿下冠軍的警員王家瑋，展現好身手，騎車過程中一腳踹向沈男（50歲），當場將他連人帶車踹倒在地，另名警員吳煜祥隨即趕到，聯手將沈男壓制。

警方說，沈男沒戴安全帽騎車行經新農街，被警方發現後，他先衝撞警用機車，再加速逃逸，並與警方飛車追逐近1公里，過程中沈男多次冒險逆向，還好當時夜深，路上才沒有人車被波及。

沈男身上被起出0.64公克海洛因，警方調查他騎的機車也是偷來的，已依竊盜、毒品等罪嫌將他送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆