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主謀殺人逃亡18年 判決逆轉從無罪到15年確定

2017-01-09  11:49

〔記者項程鎮／台北報導〕槍擊要犯利滿永提供手槍指使手下殺人，被害人鍾姓男子求情：「有什麼事可以慢慢談！」仍遭殺害，利男潛逃中國18年後被押回台，一審竟判無罪，檢方上訴後，判決逆轉，最高法院維持高雄高分院見解，依殺人罪判刑15年確定。

判決指出，63歲利滿永不滿鍾姓男子在賭場數落他、質疑他詐賭，85年11月間提供2把制式槍枝給謝、宋、余和邱等4人報復鍾男，4人持槍將鍾男押至屏東縣萬巒鄉檳榔園，途中鍾男求情：「兄弟，有什麼事可以慢慢談！」，仍遭4人分持制式手槍、鋁棒、扁鑽，毆打並槍擊鍾男致死，再載至內埔工業區丟棄，4人分別判刑12至15年，利男逃亡中國，103年12月被押解回台。

利男辯稱當初只想教訓鍾男，屏東地院採信利男說詞，判決無罪，檢方上訴後，高雄高分院認為，利男案發前把兩把手槍和彈藥交給共犯，已預見可能發生殺人結果，如只想教訓鍾男，不須提供槍彈，因此仍應對本案殺人結果負責，依殺人罪判處15年徒刑，上訴後被最高法院駁回。

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  • 主謀殺人逃亡18年，逮捕回台判決 15年確定。（示意圖）

    主謀殺人逃亡18年，逮捕回台判決 15年確定。（示意圖）

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