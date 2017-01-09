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犯後不知反省與悔改法官判罰金加倍

2017-01-09  11:34

［記者楊政郡／台中報導］計程車司機「阿凱」，104年6月間到台中市某護膚店消費，完事後下樓竟遭到男子莊錦新莫名攻擊，當時牙齒斷裂、頭、手多處挫傷、上唇撕裂傷等，莊嫌反咬「阿凱」對他嗆聲才打人，可是「阿凱」說不認識莊嫌，可能是莊嫌誤認他在路上搶客而招惹莊嫌吧！法官認為被告目無法紀，迄今不曾賠償告訴人，沒有誠摯的反省與悔改，判處6月徒刑，但提高易科罰金標準，以2000元折算1日。

判決書指出，司機「阿凱」104年6月11日晚間，搭載中市東區「卡迪亞護膚店」廖姓小姐到店裡上班，順便找廖女服務消費，車就停在該店門口。不料莊錦新看到「阿凱」車子，衝進該店要上樓找司機，被幹部攔下，幹部告知司機上樓消費請他不要打擾客人，莊在樓下等1個小時，期間又電召楊姓友人到場。

「阿凱」下樓後，莊男立即拉住他脖子嗆「為何跑給我追！」，持安全帽攻擊「阿凱」，從店內打到店外，廖女從樓上下來，幫忙搶走莊手中安全帽，莊仍徒手持續攻擊，「阿凱」跑進店內求救，莊嫌聽到警察哨音才停手離去。「阿凱」已牙齒斷裂、頭、背、手多處挫傷、上唇撕裂傷等。

被告供稱是「阿凱」對他嗆聲、要他去死才打人，可是「阿凱」供稱完全不認識莊嫌，懷疑是否在路上搶了他的載客生意而惹毛了莊嫌？

法官認為，被告犯行有店內監視器及多名證人供述，根本無從否認，可是被告目無法紀，到最後才坦承犯行，迄今未賠償被害人，對自己犯行沒有誠摯的反省與悔改，判處6月徒刑，但提高易科罰金標準，以2000元折算1日，易科罰金需36萬元。

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  • 台中地方法院。（資料照）

    台中地方法院。（資料照）

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