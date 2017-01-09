女子被潑汽油瞬間成火球 警追緝行兇男子

熱心民眾楊文昌指出在樓下用滅火器救人（記者吳昇儒攝）

2017-01-09 11:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名年約40歲的李姓女子今日上午10時30分在新豐街住處附近遭人潑灑汽油點火焚燒，附近住戶看見女子變成火球，立刻拿水管及滅火器幫她滅火。目擊民眾指出，只見李女在地上打滾，頭髮變焦上半身都脫皮，痛得在地上打滾。救護人員到場後，立刻將李女送醫救治，警方目前正在追緝行兇的男子。

救護人員初步檢視，李女約有40％2到3度灼傷，目前生命跡象穩定，因燙傷嚴重將轉院治療。

救人的民眾楊文昌說，自己在2樓修釣竿，突然看見一團火球，定睛一看竟是一名女子，趕緊下樓救人，後方的住戶趕緊遞上滅火器，協助救援。另一名目擊的民眾則說，女子火勢撲滅之後，還在打電話。警方正在釐清男子行兇的動機。