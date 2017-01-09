囂張！水果攤佔據道路 竟還圍毆蒐證騎士

2017-01-09 11:28

〔記者鄭景議／台北報導〕昨天中午王姓機車騎士載著太太與小孩行經北投市場時，狹窄僅容一車通過的道路，卻被違規水果攤佔據，王男不滿攤商行為，於是掏出手機蒐證，不料一名攤商卻上前理論，大吵之下攤商的員工竟群起衝上，將王姓騎士拖在地上圍毆，造成騎士腦震盪，且下唇流血，身上更有多處擦傷，緊急送醫治療；王姓騎士晚間6點出院後，氣憤難平，遂至長安派出所提出告訴，長安派出所通知涉案人到案，依涉嫌傷害罪將3人函送士林地檢署。

據了解，王姓機車騎士當時載妻子與年約4歲的小孩，想去北投圖書館看書，路過北投市場時，卻發現狹窄的道路被水果商佔據，難以通行，不滿之下遂掏出手機蒐證，水果攤的女員工見狀上前表示「幹嘛拍我，我有肖像權」，王姓騎士則表示「沒有拍你，我在拍攤販」，兩人隨即吵了起來，在裡面顧攤的3名男員工，見女員工與人吵架，竟跳出來助陣，隨後更衝上前將王姓機車騎士拖在地上毆打一頓，騎士欲被打的鼻青臉腫；警方獲報到場，騎士已送醫，詢問周邊攤商，才知是水果攤商囂張惹禍。

警方表示，已多次接獲民眾檢舉該水果攤違規，也多次前往取締，違規占據道路的攤商可依法罰緩1200元，但攤商卻是罰不怕，惡性不改，此次更毆打蒐證的民眾；長安派出所昨晚通知涉嫌圍毆的3名員工到案，並對該攤商開罰。