認黨產案無實益 國民黨撤回「預防性不作為訴訟」
2017-01-09 11:25
行政院黨產處理委員會去年10月針對中投、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織召開聽證會前夕，國民黨率先向法院提出「預防性不作為訴訟」，擬藉此保全中投等2公司資產，台北高等行政法院今天首度開庭，國民黨委任律師當庭提出撤回起訴狀。（資料照，記者楊國文攝）
〔記者楊國文／台北報導〕行政院黨產處理委員會去年10月針對中投、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織召開聽證會前夕，國民黨率先向法院提出「預防性不作為訴訟」，擬藉此保全中投等2公司資產，台北高等行政法院今天首度開庭，國民黨委任律師當庭提出撤回起訴狀，強調本案已無實益，後續3件官司會繼續打，不受影響。
國民黨委任律師張少騰指出，因黨產會已認定中投及欣裕台為附隨組織，並收歸國有，此外也凍結永豐銀資產，這些黨產會的行政處分，國民黨都向法院提停止執行及本案訴訟，因此沒必要提這項「預防性不作為訴訟」，才會撤回。
黨產會委任律師高涌誠表示，已收到對造撤回起訴狀，將告知黨產會。
法官庭末諭知，為慎重起見、確保程序合法，仍將詢問黨產會意見後，再討論此撤回告訴狀，後續會告知黨產會、國民黨兩造結果。法界人士指出，依照流程，除非合議庭認定本案與重大利益有關，執意要審，否則原告已提撤回，本案就已結束，不必再審理。
所謂「預防性不作為訴訟」，是指在行政機關將作成行政處分或其他公權力行為，實際上會對人民權利義務造成影響或變動時，可提出預防性不作為訴訟，要求行政機關停止其行政處分或其他公權力行為，藉此達成保護人民權益目的。
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