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認兒子偏袒媳婦 婆婆燒炭、跳樓、咬舌鬧自殺

2017-01-09  11:20

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市64歲黃姓婦人因為婆媳溝通有爭議，婆婆認為兒子偏袒媳婦，竟將房門鎖上燒炭，嚇得兒子急報警，警方及救護人員到場後破門而入，將情緒不穩的黃婦送醫救治。

屏東警方前天接獲有人燒炭自殺報案，警方立刻趕到現場發現房屋內煙霧迷漫，刺鼻的炭味鑽入鼻口，黃姓婦人正在房間內，員警立刻強行進入房間內將房內所有的門窗打開，拿電風扇便利房間通風，只見黃姓婦人倒臥在床上，仍有氣息，趕緊通知救護車前來救治，但黃婦突然情緒不穩，拒絕送醫，還趁警消不注意，意圖衝到陽台爬上欄杆要從2樓跳樓，所幸員警機警將她一把拉住，但婦人竟不斷的掙脫，還想咬舌自盡，員警被迫拿找床上的小毛巾塞住婦人嘴巴防止其咬傷舌頭，並在黃婦家人及救護人員協助下將黃婦送往醫院治療。

黃婦事後向警方表示，因為婆媳之間鬧意見，兒子卻都偏袒媳婦，不聽媽媽的話，讓她活的很痛苦，才會想自殺，警方則是勸導黃婦心胸放開，也請黃婦家人多關心老人家，家人多多溝通，以免發生憾事而後悔。

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  • 婆媳發生爭議，婆婆竟鬧自殺，員警及救護人員趕到救援（記者葉永騫翻攝）

    婆媳發生爭議，婆婆竟鬧自殺，員警及救護人員趕到救援（記者葉永騫翻攝）

  • 婆媳發生爭議，婆婆竟燒碳鬧自殺（記者葉永騫翻攝）

    婆媳發生爭議，婆婆竟燒碳鬧自殺（記者葉永騫翻攝）

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