糾眾討債路邊談判 欲亮槍耍狠卻GG了

警方在包包內搜出改造槍。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-09 11:18

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市30歲范姓男子，日前欲向積欠他數萬元的吳姓男子討債，雙方相約在新北市蘆洲區復興路談判，范男為自保，私下撂人並帶槍赴約，不料，到場後發現吳男身邊也跟隨幾名「保鑣」，正準備拿出藏在包包內的改造手槍耍狠時，沒想到碰到巡邏警員盤查，范男來不及逃跑，警方從其包包內搜出改造槍枝，不費吹灰之力逮人。

蘆洲警分局集賢派出所所長劉圳鎮表示，日前晚間8時許與警員林泰宇執行巡邏勤務，行經蘆洲區復興路時，發現有10多人聚集，為了避免事端擴大，主動上前了解，但眼尖發現范男與同行的李男假藉接電話欲離開現場，趕緊將他攔下盤查，結果在范男的包包內搜出改造手槍、8發子彈，當場將他帶回警局偵辦。

范男向警方表示，因為吳男多年前向他借數萬元，事後卻避不見面，當晚相約談判，他為了自保才帶槍談判，沒想到卻碰到警方巡邏，直呼：「有夠衰！」警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將他移送法辦。

警方在包包內搜出改造槍。（記者曾健銘翻攝）