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女子遭潑油縱火 燒傷面積40％

2017-01-09  11:02

〔即時新聞／綜合報導〕基隆傳出一名女性遭潑油後點燃縱火，全身燒傷面積高達40％，緊急送醫急救。

根據《TVBS新聞台》報導，今早10點半，在基隆發生一名女子遭潑油後點燃全身大面積燒傷，跟據目擊者表示，當時有聽到巷弄內有男女激烈爭吵的聲音，隨後看到女子全身著火，緊急拿出滅火器撲滅女子身上火勢；疑似犯案男子已逃逸無蹤，現在遺留打火機及盛裝汽油的容器，警方正全力追緝這名男子，已查明案情。

院方表示，這名40歲女子，全身約有40%，2至3度燒燙傷，正在急救中。

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