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蘇花公路落石砸車 駕駛驚險躲一命

蘇花公路和清隧道北上出口今早發生落石砸車意外。 （圖由警方提供）

2017-01-09  10:43

〔記者王峻祺／花蓮報導〕蘇花公路和清隧道北上出口今早發生落石砸車意外，63年次的陳姓民眾上午8時許駕駛一輛休旅車，由北往南行經和清隧道口時，擋風玻璃遭到隧道上方掉落的石塊擊中，造成儀表板及車門嚴重毀損，駕駛左大腿則受到挫傷，所幸並無生命危險。

警方表示，陳姓駕駛今早由宜蘭往花蓮方向行駛，不料行經蘇花公路和清隧道口時，卻遭到隧道上方掉落的多塊岩石砸中車體，造成小客車左前檔風玻璃破損、儀表板損壞及左前車門破損，由於駕駛僅受輕傷，因無生命危險不願就醫，目前南澳工務段已到場協助處理，事故車輛則在一旁等待拖吊，路況交通暫不受到影響。

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  • 擋風玻璃遭到隧道上方掉落的石塊擊中，造成儀表板及車門嚴重毀損，駕駛左大腿則受到挫傷，所幸並無生命危險。 （圖由警方提供）

    擋風玻璃遭到隧道上方掉落的石塊擊中，造成儀表板及車門嚴重毀損，駕駛左大腿則受到挫傷，所幸並無生命危險。 （圖由警方提供）

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