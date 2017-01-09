隧道三寶亂切車道 卡車神飄移閃避
2017-01-09 11:54
隧道內左側車道的白色轎車想變換車道。（圖擷自「爆料公社」臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕開車亂切車道很容易害別人發生意外，「爆料公社」臉書社團昨日就PO出一段驚險影片，只見在隧道中有輛左側車道的白色轎車，一瞬間想切進中間車道，結果後面駛來的大卡車連忙閃避，幸在神走位下避免了任何碰撞，讓網友看了直呼司機超厲害。
從影片中可以看到，卡車為了躲避切進來的轎車，趕緊往右閃躲，但右側車道也是有車，因此大卡車駕駛連忙煞車使得行進速度頓了一下，讓右側車道的車輛得以有時間反應，稍微加速一下避免兩車撞在一起。
至於差點造成車禍事故的左側白車，則若無其事地向前行駛。網友們看完影片紛紛痛批左側白車根本就是害人三寶，而且通常隧道內是禁止變換車道，至於大卡車駕駛的反應則讓網友嘖嘖稱奇，完全就是在飄移閃避。
相關影片請見：
後方大卡車疾駛而來。（圖擷自「爆料公社」臉書）
大卡車駕駛神走為閃避左右兩輛轎車。（圖擷自「爆料公社」臉書）
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