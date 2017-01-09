士官長向女兵告白遭拒 竟熊抱女兵襲胸
2017-01-09 08:50
〔記者林嘉東／基隆報導〕海軍北部某單位劉姓士官長愛慕志願役女士兵小娟（化名），在服務單位向小娟告白遭拒，竟熊抱小娟，還摸小娟胸部，直到小娟奮力掙脫才罷手。基隆地檢署調查後，依強制猥褻罪起訴劉姓士官長。
30多歲劉姓士官長未婚，前年12月間晚間9時許，在服務的單位向小娟告白。
小娟指控，劉士官長向她告白時，被他婉拒，她轉身離去時，劉士官長突然從她身後將她抱住，她被劉士官長突然舉動嚇住，但仍使勁全力反抗。
小娟控訴，她最後雖掙脫劉士官長熊抱，但劉仍趁隙以雙手摸她胸部得逞。
檢察官調查時，劉供稱，他真的很喜歡小娟，向他告白時遭拒絕當下很沮喪，一時情緒失控，才會熊抱小娟。
檢方調查年餘認定，劉士官長涉犯強制猥褻罪後將他起訴。
記者詢問劉的同袍，劉的同袍證稱，劉想結婚，卻苦無對象，小娟個性活潑，在單位很有人緣，劉才會向小娟告白。
不過，劉在襲胸小娟後隔年，如願與另名女子結婚，終於抱得美人歸。
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