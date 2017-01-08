第一線救護志工受風寒 消防局獲增防寒衣物

2017-01-08 23:44

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局擔心協助前線的救護志工在天寒的氣候出勤會受風寒，特別請市議員協助爭取經費添購26套防寒衣物，供給汐止區社后義勇消防分隊使用，審核通過後今日進行捐贈，收到衣物的志工滿心感謝，希望能為社會多盡一份心力。

新北市議員沈發惠日前發現社后救護志工分隊同仁，在天寒的時候出勤，身上的抗寒衣物不足，所以協助救護志工同仁爭取10萬元經費添購防寒衣物。消防局今日晚間代表受贈，希望能透過保暖衣物讓志工維持體力，在第一現場能發揮最佳救護能力。