三國趙子龍拿長槍救主 現代趙子龍持鐵棍涉竊手機

2017-01-08 23:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕蜀漢三國趙子龍持長槍於長阪坡救主，現代趙子龍卻持60公分鐵棍侵民宅涉嫌竊取手機，被苗栗地檢署依竊盜罪嫌起訴。

檢警調查，36歲現代趙子龍曾因犯強盜及槍砲案件，被法院判刑11年8個月，在牢裡關了8年多，於102年才假釋出獄。但他於104年10月20日，與40歲友人侯姓男子私闖民宅。

當時，手持1根約60公分長棍棒的趙子龍與侯男先在民宅建物旁的廊道打探，並一邊翻動堆放在廊道旁的物品，侯男拿取1支手機後，2人隨即離去。

因被害屋主曾被宵小光臨，在廊道裝設監視器監控，這支被偷的手機，正是屋主的監視設備，趙子龍等人的偷竊行徑，也全被手機鏡頭拍攝下，透過網路連線，傳輸到雲端儲存。

屋主報警處理，警方循線將趙子龍與侯男查獲。趙子龍辯稱，他和侯男是在找地址，才會誤闖入民宅，手機是侯男所拿，但丟棄在庭院草叢，沒有帶走；他持棍棒是為了打草驚蛇。

警方表示，趙子龍染有毒癮，為了供應吸毒所需，曾搶超商、偷車賣給解體工廠等強盜、竊盜案件，前科累累，與三國時代趙子龍的忠肝義膽，大相逕庭。