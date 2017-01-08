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媽媽不給買平板 國二生怒在屋內放火燒書

2017-01-08  21:57

［記者王秀亭／台東報導］台東市1名國中2年級學生因為媽媽不給買平板，一怒之下，在屋內放火燒書，自已躲到3樓房間，不願出來，警消獲報後趕抵現場，火勢已被家人撲滅，但國二男生仍把自己關在房內，幾經勸導才由消防員送醫，幸僅輕微嗆傷。

今天晚間近9時台東市一間透天厝傳出火警，雖然警消到場火勢已被撲滅，但放火的林姓國二男學生把自己關在3樓房內不肯出來，家人擔心危險，救護人員協助將男學生帶出房間，並且送醫。

林姓學生的外婆無奈表示，孫子吵著他媽媽買平板，媽媽不答應，為安撫孫子想擁有一台平板的心，女兒將自己的借給孫子玩一會兒，隨後便載著丈夫搭火車，回家後收回平板，要其收起玩心，專心寫功課，想不到孫子一怒之下，在客廳拿起打火機燒書，之後便躲回自己房間不肯出來。

林姓學生的母親趕緊拿起住家裡的備用滅火器將火勢撲滅，但見兒子放火燒書，忍不住悲傷。

消防人員隨後將林姓學生及其母親送醫，僅輕微嗆傷。

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  • 林姓學生經消防人員勸導後，配合送醫。（記者王秀亭翻攝）

    林姓學生經消防人員勸導後，配合送醫。（記者王秀亭翻攝）

  • 台東市一名國二生不滿母親不給買平板，在客廳放火燒書，幸好火勢及時撲滅。（記者王秀亭翻攝）

    台東市一名國二生不滿母親不給買平板，在客廳放火燒書，幸好火勢及時撲滅。（記者王秀亭翻攝）

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